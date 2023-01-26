Antalya'dan kısa kısa

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ANTALYA (AA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ankara'da ziyaret ettiği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ı Antalya BilimFEST'e davet etti.

Organizasyon için Ankara'ya giden Tütüncü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, geçen yıl gerçekleştirilen Antalya Bilim Merkezi'nin açılışı ve 1. BilimFEST'teki desteklerinden dolayı da teşekkürlerini iletti.

BilimFEST, 30 Mart - 2 Nisan tarihlerinde katılımcılara kapılarını açıyor.

Tütüncü'ye, Ankara ziyaretlerinde Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ve Antalya Bilim Merkezi Müdürü Selim Tıraş eşlik etti.

- Akseki Bucakalan Mahallesi temiz suya kavuştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Bucakalan Mahallesi'ndeki eskiyen depoyu yeniledi.

Ekipler tarafından her yeri delik olan ve kullanılamaz hale gelen 30 metreküplük deponun yerine 100 metreküplük yeni bir depo konuldu.

Deponun yenilenmesi Bucakalan Mahallesi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

- Ece Üner, "Anttalks"a katılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Anttalks" etkinliğinin konuğu Ece Üner olacak.

Başarılı isimleri ve hikayelerini izleyicilerle buluşturan etkinlikte Gazeteci - Yazar Ece Üner, 29 Ocak Pazar 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda Antalyalılar ile buluşacak.​​​​​​​



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