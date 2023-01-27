Antalya'nın Kaş ilçesindeki kaçak yapılar yıkıldı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde 5 kaçak yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

Kaş Belediyesi Zabıta, Fen İşleri, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri yıkım yapılacak bölgede hazır bulundu.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı Gökçeören Mahallesi Gemibatan Mevkisi'ndeki ruhsatsız ve izinsiz yapıldığı tespit edilen demir profil malzemeden inşa edilen yapılar, iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.