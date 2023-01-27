AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Antalya'da konuştu:

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ANTALYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, altılı masanın toplantısına ilişkin, "Altılı masa çok gündemimiz değil. Onlar kendi sorunları ile debelene dursunlar biz sahadayız, vatandaşımızla birlikteyiz." dedi.

Karaaslan, Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Manavgat'ta geçen sene yaşanan yangında evlerini kaybeden ve yeni konutlarına kavuşan vatandaşları ziyaret eden Karaaslan, ev sahipleriyle kahvaltı yaptı.



Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan Emine ve Mustafa Boz çiftinin evine konuk olan Karaaslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yangın sonrası inşa edilen yeni TOKİ evlerinde incelemede bulundu.

Karaaslan, gazetecilere, yeni evlerin afet sonrası yapılan konutlar gibi değil, villa şeklinde inşa edildiğini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kaaraslan, Manavgat'taki yangın felaketinin ardından devletin hemen yaraları sarmak için çalışma başlattığını anımsattı.

Karaaslan, evlerin fiziki imkanlarının güzelliği kadar, vatandaşların bu evlere kira öder gibi cüzi bir miktarla sahibi olduklarını belirterek, "7 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katıldığı törende 427 konut hak sahibine teslim edildi. 900 küsur tane yapıldı, diğerleri de bitmek üzere. Vatandaşlarımıza yeni evlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Buradan Serik Belediyesine geçen Karaaslan, Belediye Başkanı Enver Aputkan'la bir süre görüştü.

Makam odasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karaaslan, Serik'in sorunlarını konuşmak için ilçeye geldiğini aktardı.

Partisinin milletvekilleriyle Serik'in çözülmesi gereken problemlerinin takipçisi olduklarını vurgulayan Karaaslan, Cumhuriyet'in 100. yılı olması dolayısıyla seçimlerin önemli olduğunu anlattı.

Karaaslan, aynı zamanda bu yılın Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olduğunu dile getirerek, "Bu yönüyle Cumhurbaşkanı'mızın geçtiğimiz günlerde işaret ettiği seçim tarihiyle artık süreç daha da hızlanmış oldu. Dolayısıyla biz zaten parti olarak seçim hazırlıklarını, seçimin bittiği günün ertesi günü başlatıyoruz. Bizim bakış açımız bu. Bu noktada biz çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin altılı masanın dün toplandığını hatırlatması üzerine Karaaslan, altılı masanın aylardır cumhurbaşkanı adaylarını belirlemeye çalıştığını belirterek "Altılı masa çok gündemimiz değil. Onlar kendi sorunları ile debelene dursunlar biz sahadayız, vatandaşımızla birlikteyiz." dedi.

Karaaslan, Serik'te bulunan esnafı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını vatandaşlara iletti.

Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, kanser hastası olduğunu belirterek kendisinden yardım isteyen Halime Soylan'a da yardımcı olacağını söyledi.

Ziyaretlerinde Karaaslan'a AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Atay Uslu, Tuğba Vural Çokal ve Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol ile Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım da eşlik etti.

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