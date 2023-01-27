Alanya'da orman yangını başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Güzelbağ ile Bayırkozağacı mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, çok sayıda orman ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale ediliyor.









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