Türkiye Kış Bisiklet Yarışları serisi Aspendos'ta başladı

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ANTALYA (AA) - Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin ilki Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'ndeki tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'ndan start alan yarışa yerli ve yabancı 12 takımdan 32 sporcu katıldı. Belek Turizm Merkezi güzergahında devam edip, tekrar başlangıç noktasına ulaşılacak yarışta, sporcular 149,8 kilometre pedal çevirecek.

Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, gazetecilere, 23 seriden oluşan Türkiye Kış Bisiklet Yarışlarının, 2 ay süreceğini ve 76'sı yabancı 80 takımdan bin 323 sporcu yarışacağını belirtti.

Yarışların tamamının Antalya'da düzenleneceğini bildiren Yaşacan, "Uluslararası Bisiklet Federasyonu bu yarışları Türkiye'ye verdi. Türkiye olarak bunu başarıyla gerçekleştireceğiz. Yarışların hepsi Antalya bölgesindeki bir antik şehrimizden veya ören yerlerimizden start alacak. Bu açıdan kentin ve ülkenin tanıtımına da katkı sağlanacak." dedi.

Yarışların ikinci serisi yarın Antalya Expo'da "Expo Kriteryum" ismi ile yapılacak.





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