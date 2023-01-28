Uluslararası Alanya Kızılalan Dağ Bisiklet Yarışı yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Uluslararası Alanya Kızılalan MTB Cup C2 Dağ Bisiklet Yarışı yapıldı.

Büyük erkekler kategorisinde 32 bisikletçi, 8 tur üzerinden 32 kilometre pedal çevirdi. Erkeklerde birinci Zalsman Tomer, ikinci Furkan Akçam ve üçüncü Emre Yavuz oldu.

Büyük kadınlar kategorisinde ise 14 sporcu, 16 kilometrelik parkurda 4 tur attı.

Kadınlarda birinciliği Alina Sarkulova, ikinciliği Maria Sherstiuk ve üçüncülüğü Tatyana Geneleva elde etti.

Yarın düzenlenecek Uluslararası Kızılalan MTB Cup C1 yarışında ise erkek ve kadın sporcular, küçük ile büyükler kategorilerinde yarışacak.

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