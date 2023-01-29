Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Antalya'da devam ediyor

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ANTALYA (AA) - Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin ikincisi Antalya'da düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Turizmi Derneğince Aksu ilçesindeki EXPO 2016 Antalya Sergi Alanı'nda "Expo Kriteryum" adıyla organize edilen yarışa, 4 kategoride 71'i kadın 164 sporcu katıldı. Sergi alanı içerisindeki parkurda elit erkekler 60,2, elit ve genç kadınlar ile genç erkekler 43 kilometre pedal çevirdi.

Yarışmanın ikinci serisinde, elit erkeklerde Türkiye'den Ahmet Örken, elit kadınlarda Özbekistan'dan Yanina Kuskova, genç erkeklerde Türkiye'den Mustafa Tarakçı ve genç kadınlarda Özbekistan'dan Sevinch Yuldasheva ilk sırayı aldı.

Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği Başkan Yardımcısı Tolga Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri seriyle Türkiye'nin kış sezonunda en fazla yarış düzenlenen ülke olacağını söyledi.

Proje kapsamında toplam 1260 sporcunun ülkeye geleceğini anlatan Gündüz, "Sporcuların hepsi kendi konaklama giderlerini karşılayıp, uçak biletlerini alarak bisiklet turizmine katkıda bulunuyor. Yarışlarımız dün Aspendos Antik Tiyatrosu'nda başladı. Bu yarışların hepsi olimpiyat puanı dağıttığı için sporcular tarafından çok tercih ediliyor. Mart ayının 15'ine kadar yarışlarımız devam edecek." dedi.

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