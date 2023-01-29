Uluslararası Alanya Kızılalan Dağ Bisiklet Yarışı yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Uluslararası Alanya Kızılalan MTB Cup C1 Dağ Bisiklet Yarışı gerçekleştirildi.

Büyük erkekler kategorisinde 34 bisikletçi, 7 tur üzerinden 28 kilometre pedal çevirdi. Erkeklerde birinci Furkan Akçam, ikinci Abdülkadir Kelleci ve üçüncü Emre Yavuz oldu.

Genç erkeklerde ise Yoav Lifshitz birinci, Nizam Manhaim ikinci ve Muhammed Ali Sünbül de üçüncü olmayı başardı.

Büyük kadınlar kategorisinde 12 sporcu, 24 kilometrelik parkurda 6 tur attı. Kadınlarda birinciliği Alina Sarkulova, ikinciliği Tatyana Geneleva ve üçüncülüğü Maria Sherstiuk elde etti.

Genç kadınlarda da birinci Ekin Ereke, ikinci Nehir Beyazpınar ve üçüncü Nisa Arife Güneş oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

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