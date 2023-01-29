Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, pas çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Turuncu-yeşilli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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