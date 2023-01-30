Antalya Devlet Opera ve Balesi, şubatta 12 temsil sahneleyecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) şubatta 3 opera, 3 bale, 1 müzikal, 3 çocuk oyunu ve 2 konser olmak üzere 12 temsille izleyici karşısına çıkacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin en sık icra edilen eserlerinden "Aşk İksiri" operasının prömiyeri 4 Şubat saat 20.00'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Haldun Özörten'in sahneye koyduğu eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.

Dokunaklı bir aşk hikayesi olan eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Nursun Ünlü ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.

Prömiyerinin ardından eser, 7 Şubat'ta tekrar sahnelenecek.

Dünyaca ünlü besteci Puccini'nin "La Boheme" operası, 11 Şubat saat 20.00'de sahnelenecek.

Dört perdelik eserde, orkestrayı şef İbrahim Yazıcı yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek, çocuk korosu ise Sinem Emine Ulusoy tarafından çalıştırıldı.

Eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından yapıldı.

- "Şehrazat" balesi sahnelenecek

Dünya prömiyerini 2019'da gerçekleştiren "Şehrazat" balesi bu sezon 18, 23 ve 25 Şubat'ta saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

Libretto ve koreografisi Armağan Davran'a ait olan ve doğu masallarının motiflerinin kullanıldığı balenin dekor tasarımı Savaş Camgöz, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Fuat Gök imzasını taşıyor.

Müzik düzenlemelerini Bujor Hoinic'in yaptığı eserde Antalya DOB orkestrasını şef Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetiyor.

-"Sihirli Dünya" çocuk oyunu son kez sahnelenecek

Antalya DOB, çocuklar için de "Sihirli Dünya" oyununu, 9, 16 ve 18 Şubat'ta saat 11.00'de son kez sahneleyecek. Haldun Özörten'in yazdığı, müzik düzenlemeleri Kenan Kahyaoğlu'na ait eseri Reyhan Süme sahneye koydu.

Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikali, Cem İdiz'in besteleriyle 21 Şubat'ta seyirciyle buluşacak. Metinleri Özlem Belkıs'a ait olan eseri Haldun Özörten sahneye koydu.

Eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, koroyu Mahir Seyrek hazırladı.

Antalya DOB, 2022-2023 sanat sezonunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün iş birliği ile 14 ve 28 Şubat saat 15.00’te "Müze Konseri" ile Antalya Müzesi'nde dinleyiciyle buluşacak.

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