Antalya'da doluya yakalanan halı sahadaki gençlerin görüntüsü kameraya yansıdı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde halı sahada top oynadıkları sırada doluya yakalanan gençlerin görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı.



İlçede dün akşam saatlerinde yağış sonrası dolu etkili oldu. O sırada halı sahada top oynayan gençler, yaklaşık 10 dakika süren doluya yakalandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde gençlerin top oynadığı sırada dolu yağışının başlaması, gençlerin kaçışmaları, dolunun yağışı ve doludan sonra vatandaşların sahaya tekrar girmeleri yer alıyor.

Öte yandan ilçede dolu yağışı nedeniyle herhangi bir zarar meydana gelmediği öğrenildi.

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