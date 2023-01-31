Kaş'ta sıfır atık tesisi inşaatının yüzde 70'i tamamlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde yapımı devam eden sıfır atık tesisi inşaatının yüzde 70'inin tamamlandığı bildirildi.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Ahatlı Mahallesi'nde yapılan tesiste incelemelerde bulundu.
Çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Ulutaş, binaların kaba inşaatının tamamen bittiğini, çatısının yarısının tamamlandığını, bölgede su depoları da yapıldığını söyledi.
Yaklaşık 2 bin 800 metrekare alana sahip tesiste ilçe sınırları içindeki çöplerin cinsine göre sınıflandırılıp, depolanacağını anlatan Ulutaş, çöplerin pres makinesinde boyutlarının küçültülüp balya haline getirileceğini belirtti.
Tesiste birinci sınıf atık getirme merkezinin de bulunacağını aktaran Ulutaş, şunları söyledi:
"Katı atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayacak sıfır atık tesisi, tamamlandığında ilçemize katma değer katacak. Çevreci bir belediye anlayışıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için inşa edilen tesis, geri dönüşüme kazandıracağı atıklarla ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Tesisle hem israf önlenirken kaynaklar daha verimli kullanılacak hem de çevremizi koruyacağız."