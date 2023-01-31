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Turizmdeki olumlu hava 2023 sezonu için rekor beklentisi oluşturdu

AA

Turizmdeki olumlu hava 2023 sezonu için rekor beklentisi oluşturdu

ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Turizm sektörü temsilcileri, 2023 sezonunda rekor sayıda turist ağırlamayı hedefliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, AA muhabirine, turizm fuarları ve rezervasyonların gelecek sezon için olumlu görüntü verdiğini söyledi.

Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi sorunların gölgesinde 2022'yi geride bıraktıklarını belirten Sili, "Küresel sorunlar çıkmazsa, sektör 2023'ü 2022'den daha iyi geçirecek." dedi.

Salgın sürecinde yaptıkları en iyi çalışmanın pazar kaynağını artırmaya yönelik olduğunu anlatan Sili, "Bu dönemde sadece deniz, kum, güneş satmadık. Türkiye geneli için ürün geliştirdik, sunduk. Daha önce sadece Avrupa'ya kilitlenmişken bugün Doğu, Uzak Doğu ve diğer pazarlara açılmış durumdayız." diye konuştu.

Sili, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen turizmde 2019 sayılarını 2022'de yakalamanın temel sebebinin pazarın artırılması olduğuna dikkati çekti.

Hem Kültür ve Turizm Bakanlığının hem de bölge dinamiklerinin bu konuda büyük çaba sarf ettiğine değinen Sili, "81 ilde turizm düşüncesi var. Dolayısıyla her şehir her bölge misafir ağırlıyor ve talep görüyor. Türkiye turizmini çok daha iyi noktalara götürmek için hep birlikte çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Tanıtımda sosyal medya aktif kullanılıyor

Burhan Sili, kışın açık olan otel sayısının bu yıl arttığını, Antalya'da bu oranın çok daha fazla olduğunu dile getirdi.

Kış olmasına rağmen Antalya'nın Kundu bölgesindeki tesislerin tamamının, Belek'tekilerin ise büyük bölümünün hizmet verdiğini aktaran Sili, şöyle devam etti:

"Side bölgesinde de açık otel sayısı geçen yıllara göre fazla. Alanya'daki tesislerin yüzde 10'u açık durumda. Doluluk oranı geçen yıllara göre çok daha üst düzeyde. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) yaptığı çalışmalar ve uçuş ağının açık olması meyvelerini veriyor. Güvenli Turizm Sertifikasyonu uygulaması, talebi artırdı. Ayrıca sadece görsel ve yazılı değil, sosyal medya kanalları da kullanılarak ciddi bir tanıtım çabası içerisindeyiz. Bunun da semeresini alıyoruz."

- "Türkiye, en iyi tatilin iyi fiyata alındığı tatil noktası olma yolunda"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin ise 2022 turizm sezonunun iyi geçtiğini anımsattı.

Turizmde 2019'da tüm zamanların rekorunun kırıldığını hatırlatan Cimrin, "Ancak ardından ortaya çıkan küresel salgın tüm dünyayı etkiledi. 2022'de toparlanma sürecine girdik ve 2019 rakamlarına yaklaştık. 2023 hedefimiz 60 milyon turist. Bu yüksek ama gerçekçi bir hedef. Türk turizmi bu yönde ilerliyor. Güvenli Turizm Sertifikası ve TGA'nın çalışmasıyla güven katsayımız artıyor. Bu anlamda 2023, 2019 rakamlarını geçecektir ve yeni bir rekor yılı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cimrin, 2023 Ocak ayı turist girişlerinde tüm zamanların rekorunun kırıldığını bildirdi.

Açık olan tesislere bakıldığında İngiltere, Almanya, Finlandiya ve Polonya'dan taleplerin yoğun olduğunun görüldüğünü belirten Cimrin, "Şu anda pazar hareketli. Antalya'ya 2019 yılında 14 milyon turist gelmişti, 2022'de ise 13 milyon misafir ağırlandı. Bu yıl da 17 milyon turist beklentimiz var. Bu rakam Türk turizminin yüzde 25'ine denk geliyor." dedi.

Türkiye'nin eskiden en iyi tatilin, en ucuza alındığı bir destinasyon olduğunu dile getiren Cimrin, artık bundan çıkıldığını ve en iyi tatilin, iyi fiyata alındığı tatil noktası olma yolunda ilerlendiğini söyledi.

Cimrin, bu anlamda fiyatları yükselttiklerini kaydederek, "Burada önemli olan ne kadar turist ağırladığımız kadar ne kadar kişi başı gelir elde ettiğimiz. Gelen misafirin kaç gece konaklama yaptığı da önemli. Geceleme sayısını da artırmaya çalışıyoruz. İspanya ile aramızdaki fiyat makasını yavaş yavaş kapatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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