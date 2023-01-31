Akdeniz Üniversitesinde "Buğday Tanesi Engelsiz Söyleşi" düzenlendi

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ANTALYA (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesinin konu edildiği "Buğday Tanesi" filmi kapsamında Akdeniz Üniversitesinde özel gösterim ve söyleşi gerçekleştirildi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları tarafından Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Buğday Tanesi Engelsiz Söyleşi", film gösterimiyle başladı.

Küçük yaşlarda yaralandığı yangın faciasının izlerini taşıyan Bayram, hayatı boyunca "Neden engelli kaldın?" sorularıyla karşılaştığını belirterek, engellilere bu tarz soruların sorulmaması gerektiğini ifade etti.

O süreçte üzerinde "sorma" yazan bir tişört yaptırmayı bile düşündüğünü anlatan Bayram, çocukken bayramlarda çektirdiği fotoğraflarda kimseler görmesin diye ellerini hep cebine koyduğunu kaydetti.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen kararlılık ve azim örneği sergileyerek eğitimine devam ettiğini aktaran Bayram, hukuk fakültesini bitirmesine ve Adalet Bakanlığının hakimlik sınavını kazanmasına rağmen mülakatta engeli nedeniyle elendiğini belirtti.

- "Artık engelli kardeşlerimiz hakim, savcı olacak"

Yaşamını engelli haklarına adadığını vurgulayan Bayram, şöyle devam etti:

"Memleketim Erzincan'dan milletvekili seçildim. Engellilerin hakim ve savcı olmasını engelleyen yasanın değişmesi için verdiğim mücadeleyi kazandım. Cumhurbaşkanımıza da parti milletvekillerimize de diğer partilerin genel başkanlarına da durumu anlattık. Bütün partilerin oy birliğiyle engellilerin hakim olmasını engelleyen maddeyi kaldırdık. Artık engelli kardeşlerimiz hakim, savcı olacak. Mecliste Adalet Bakanımızla karşılaştığımızda hakimlik, savcılık sınavı yapıldığını ve mülakat süreçlerinin sürdüğünü söyleyerek, 'Engelli, ortopedik engelli kardeşlerimizi alacağız hatta görme engelli kardeşlerimizi de idari hakim yapmayı düşünüyoruz.' diye ifade etti. Geldiğimiz nokta burası. Türkiye, son yıllarda engellilerle ilgili çok yol katetti. Mahkemelerimizde bundan sonra artık engelli hakim göreceğiz. Engelli vali, büyükelçi, bakan, rektör, başhekimin de olması gerekiyor."

Engellilerin ayrıcalık istemediğine dikkati çeken Bayram, "Biz de herkes gibi eşit şekilde yaşamak istiyoruz. Engellilerin öz güvenini kırıcı durumlara dikkat ederek, onların hayata daha öz güvenli şekilde alışmaları için yardımcı olunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş ise bilimi öne alarak, engelsiz ve insan odaklı çalışma yaptıklarını vurguladı.

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