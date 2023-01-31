Anadolu Oyuncak Müzesi'nde sömestir etkinliği düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Kepez ilçesinde 14 binin üzerinde oyuncağın sergilendiği Anadolu Oyuncak Müzesi'nde, sömestirdeki çocuklara yönelik program gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Müzede Sömestir" etkinliğine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, müzede güzel bir yarıyıl tatili yaşandığını ifade ederek, güzel etkinliklerin ve atölye çalışmalarının düzenlendiğini belirtti.

Müzede çok eski oyuncakların yer aldığını bildiren Tütüncü, şunları kaydetti:

"Müzede 14 bin oyuncak sergileniyor. Oyuncakların en yenisi 30 yaşında, en eskisi 280 yaşında. Bu müze dünyanın en güzel oyuncak müzelerinden birisi. Dokumapark sadece çocukların oyun oynadığı bir yer değil. Burada kitap okuyoruz, şahane bir çocuk kütüphanemiz var. Trenin içinde etkinlikler yapıyoruz. Rayların üzerinde istasyonda durmuş bir tren var. Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi var."

En kapsamlı bilim merkezini Antalya'da Dokumapark'ta kurduklarına değinen Tütüncü, merkezde geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek programlar uyguladıklarını dile getirdi.









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