Antalya'da okul öncesi eğitimde 41 bin 680 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti

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ANTALYA (AA) - Antalya'da "Okul Öncesi Eğitimde Ücretsiz Yemek Projesi" kapsamında 41 bin 680 öğrenciye, 6 Şubat'tan itibaren, her gün ücretsiz yemek hizmeti sağlanacak.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, yaptığı açıklamada, ücretsiz yemek projesinden faydalanan öğrenci sayısının ülke genelinde 1,8 milyondan 5 milyona çıkarıldığını bildirdi.

Antalya'da ise merkezde 19, ilçede 143 anaokulu ve 456 anasınıfında eğitim gören toplam 41 bin 680 öğrenciye, 6 Şubat'tan itibaren her gün ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacağını aktaran Çalışkan, şunları kaydetti:

"Okul öncesi yemek desteğinden resmi okullarımızda öğretim gören tüm okul öncesi eğitim alan öğrencilerimiz yararlanacak. Yemek desteği ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. Yemek desteği konusunda özellikle yiyecek içecek hizmetleri bölümü olan meslek liselerinden ve öğretmenevlerinden faydalanılacak. Artık velilerimiz çocuklarını okula gönderirken yanlarına beslenme koymalarına da gerek olmayacak."

Bakanlığın okul öncesi eğitime çok önem verdiğini belirten Çalışkan, kentteki 5 yaş okullaşma oranının bir yılda yüzde 83'lerden yüzde 100'lere çıkarıldığına işaret etti.





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