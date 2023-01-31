Antalya Doğal Yaşam Parkı öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz hizmet veriyor

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ANTALYA (AA) - Antalya Doğal Yaşam Parkı, yarıyıl tatilinde öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz gezi imkanı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatilinde Çocuk Tiyatroları Şenliği, Doğal Yaşam Parkı ve Büyükşehir Belediyesi’nin Oyuncak Müzesi öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz hizmet veriyor.

Doğal Yaşam Parkında bulunan 127 türde 1400 hayvanı görme imkanı bulan öğrenciler, hem hayvan türlerini öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Hayvanat bahçesini gezen Naz Çaparoğlu, "Hayvanat bahçesinin ücretsiz olması güzel bir uygulama, daha çok vatandaşın gezmesini sağlıyor. Hayvanları çok seviyorum. Tatilim çok güzel geçiyor, eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla birlikte Konya’dan Antalya’ya geldiklerini söyleyen Ozan Akbulut ise fiyatların normal bireyler için uygun olduğunu, öğrencilere ücretsiz yapılmasının ise bu tatil döneminde faydalı olduğunu belirtti.

Kadın Kooperatifleri de, el emeği ürünlerini Doğal Yaşam Parkında sergileme imkanı buluyor.



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