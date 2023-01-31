Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çavuş, Mustafa Savranlar

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira (Dk. 56 Yusuf Özdemir), Leroy Fer, Rassoul (Dk. 56 Fatih Aksoy), Balkovec, Umut Güneş, Doumbia (Dk. 69 Lusamba), Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu (Dk. 56 Cavaleiro), Zinedine Ferhat (Dk. 69 Candeias), Ahmed Hassan

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Cofie, Hakan Arslan (Dk. 74 Robin Yalçın), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 74 Alonso), Gradel (Dk. 85 Ziya Erdal), Yatabare (Dk. 62 Caidedo)

Goller: Dk. 32 ve 45+1 Yatabare, Dk. 50 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Rassoul, Dk. 55 Doumbia (Corendon Alanyaspor), Dk. 76 Robin Yalçın, Dk. 90+5 Cofie (Demir Grup Sivasspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

50. dakikada Sivasspor farkı üçe çıkardı. Alanyasporlu Umut Güneş'in geri pasında Sivasspor'da topla buluşan Gradel, ceza sahasına girerek kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-3

59. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Charisis'in ceza sahası dışından vurduğu şutta savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

65. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Zinedine Ferhat'ın ortasında Efecan Karaca'nın kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

71. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Cavaleiro'nun ortasında Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

88. dakikada Sivasspor'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Caidedo'nun ceza sahası içerisinde çektiği şutu kaleci Runarsson'da kaldı.

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.



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