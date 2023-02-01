Antalya'da tarım alanlarındaki devriye faaliyetleri arttırıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da tarım alanlarındaki hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi için jandarma tarafından devriye faaliyetleri gerçekleştiriliyor.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer, Kumluca, Finike, Manavgat ve Alanya ilçelerindeki tarım alanlarındaki hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Üretim bölgelerindeki devriye faaliyetlerinin arttırılmasıyla vatandaşların geçim kaynağı olan bahçelerdeki hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi planlanıyor.



İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre vatandaşların huzur ve güvenliklerinin sağlanması için devriye faaliyetlerinin aralıksız süreceği belirtildi.



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