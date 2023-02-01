Antalya'da iki ay önceki trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 2 ay önceki trafik kazasında yaralanan ve özel hastanede tedavi gören 50 yaşındaki Abdullah Işık, hayatını kaybetti.

Antalya-Alanya D 400 kara yolu Gedik Kavşağı'nda 1 Aralık 2022'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü Işık, yoğun bakımdaki tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Işık'ın cenazesinin Serik İlçesi Eminceler Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Serik ilçesinde Almanya uyruklu Daiela Keiser (42) idaresindeki 07 AYN 949 plakalı otomobil, Orta Mahalle Antalya- Alanya D-400 kara yolu Gedik Kavşağı mevkisinde Abdullah Işık'ın (50) kullandığı 07 AID 086 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, sürücü Işık, eşi Fatma Işık ile diğer otomobildeki Ahmet Yalavuz, Burhan Sönmez ve Umut Kaan Sönmez yaralanmıştı.





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