Antalya'da "Jale İnan 2022 Yılın Kadını Ödülü" töreni düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesindeki Antalya Kadın Müzesince "Jale İnan 2022 Yılın Kadını Ödülü" iş insanı Işık Yargın'a verildi.

ATAV Başkanı Ege, bir otelde düzenlenen törende, Antalya Kadın Müzesinin 2015'te sanal olarak hayata geçirildiğini belirtti.



Ege, "Müzemizin misyonu, kentimizi başarılı ve rol model kadınlarla anarak geleceğimize miras bırakmak, kadınlarımız hayattayken müzemizde kayıt altına almak, geleneklerimizi ve yerel kültürümüzü korumak için sergiler gerçekleştirmek." dedi.

Yargın ise ödüle değer görülmesinin, kendisine onurlanmanın ötesinde bir duygu yaşattığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, Yargın'a ödülü verildi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cansel Çevikol Tuncer, Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, Jale İnan'ın oğlu Hüseyin İnan ve davetliler katıldı.



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