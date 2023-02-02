Antalya'da 2 araçta sahte içki ve tütün ürünü ele geçirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da şüphe üzerine durdurulan 2 kamyonete yapılan aramada sahte içki ve tütün ürünü ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kepez ilçesinde şüphe üzerinde durdurulan 2 kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 864 şişe sahte içki, 570 bin makaron, 489 TAPDK bandrolü, 3 bin 63 kozmetik ürün ve 3 telefon ele geçirildi.

Yapılan çalışma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.