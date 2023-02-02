Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin Kepez, Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlediği operasyonda, "hırsızlık, silahlı yağma, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, kasten öldürme, dolandırıcılık" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B, V.D, M.Ş.S, M.K, T.A, M.G, M.Ç, E.G, Ç.S, Y.K, T.A. ve A.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.





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