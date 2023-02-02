Alanyaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Corendon Alanyaspor ile İstanbulspor, 5 Şubat Pazar günü saat 13.00'de Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

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