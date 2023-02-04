Antalya'da tedavisi tamamlanan 2 şahin doğaya bırakıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da tedavisi tamamlanan 2 şahin, doğal ortamlarına kavuşturuldu.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yaralı olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getirilen 2 şahinin, tedavileri ve bakımları yapıldı. Uçma yetilerini tekrar kazanan şahinler, Döşemealtı ilçesindeki Kırkgöz Gölü'nde doğaya bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, şahinlerin ilk geldiğinde uçamadıklarını belirtti. Parkta, bir yandan yaralarının sarıldığını bir yandan da en iyi şekilde beslendiklerini anlatan Arsun, şahinleri, sağlıklarına kavuşunca doğal ortamlarına salmaya karar verdiklerini bildirdi.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya da göç yolları üzerinde zaman zaman bu tür yaralanma vakaları ile karşılaştıklarını belirtti. Söz konusu 2 şahinin de göç güzergahında yaralı halde bulunduğunu aktaran Kaya, şu anda 2 şahini sağlıklı bir şekilde gördüklerini kaydetti.





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