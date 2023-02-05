Kulüpler Arası Golf Turu birinci ayak müsabakaları sona erdi

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ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonunca (TGF) Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu birinci ayak müsabakaları tamamlandı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü Tesisleri'nde oynanan 1. ayak müsabakasında, A kategorisinde 9, B kategorisinde 13 kulüp olmak üzere toplam 22 takımda 176 oyuncu mücadele etti.

Müsabakalarda A kategorisinde Hasan Karagöz, Yusuf Teoman, Selim Esemenli, Daehun Kim, Muhsin Bayramoğlu, Cavit Yıldız, Armağan Çetintaş ve Hasan Gülkaya'dan oluşan Klassis Golf Kulübü 889 net skorla birinci oldu.

Selim Coşkunkan, Ercan Çek, Bekir Başak Ünal, Nureddin Katırancı, Recep Turan, Mehmet Sönmez, Ahmet Çağıl ve Ali Şahin'nin yer aldığı Tauros Golf Kulübü 894 net skorla ikinciliği, Murat Şarsel, Beyhan Goldman Benardete, Cengiz Şahin, Hasan Akçakayalıoğlu, Bülent Ciritçi, Kıvanç Oktay, Selim Gülmen ve Erhan Kamışlı’dan oluşan Kemer Golf Kulübü ise 918 net skorla üçüncü sırada yer aldı.

B kategorisinde ise Başak Kaya, Eda Kutay, Yağmur Doğan, Suat Durkan, Turan Mutlu, Çağrı Türköz, Mürüvet Salor ve Altuğ Bayram'dan oluşan Ankara Golf Kulübü 389 stableford skorla birinciliği elde etti.

Merve Sarıgöl, Suat Bayram, Edip Soyak, Mehmet Saraçoğlu, Hakan Güleç, Murat Kaan Güneri, Arif Can Kaman ve Zeynep Çelikoğlu'ndan oluşan İstanbul Golf Kulübü toplamda 385 stableford skorla ikinci oldu, Nida Yılmaz, Halil Bahçecioğlu, Birol Uygurlu, Austin Kim, Richard Özatacan, Mert Sarı, Cem Koşmaz ve Kandemir Özdemir’den oluşan Regnum Bodrum Golf Takımı ile birlikte Nuray Öztürk, Handan Aktı, Burcu Mangör, Yakup İçgören, Hülya Akar, Bilal Öztürk, Nejmettin Kılıç ve Fikret Öztürk’ten oluşan Bodrum Golf Kulübü 378'er stableford skorla üçüncülüğü paylaştı.

TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 2. ayak müsabakasının A kategorisi müsabakaları 15-16 Nisan'da, B kategorisi müsabakaları ise 29-30 Nisan'da Bodrum Regnum Golf Kulübü'nde oynanacak.

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