Antalya'nın 3 ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli, Elmalı ve Akseki ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Antalya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Korkuteli, Elmalı ve Akseki ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle resmi ve özel her kademedeki okullarda yarın eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Meteorolojik tahminlere göre ilçelerde kar yağışının devam edeceği, yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ile hamile personellerin de tatil süresince idari izinli sayılacaği aktarıldı.

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