Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten deprem yardımına ilişkin açıklama:

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, depremzedelerin konaklamasıyla ilgili ihtiyaç duyulması halinde Antalya olarak hazır olduklarını belirtti.

Başkan Böcek, belediye hizmet binasında yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin üzücü bir haberle güne uyandığını söyledi.

Depremde birçok vatandaşın hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Böcek, ölü sayısının artmamasını diledi.

Acil yardım bekleyen vatandaşlar için belediye olarak seferber olduklarını anlatan Böcek, "Afet yönetimi olarak toplantımızı yaptık. İlk ekibimiz Kahramanmaraş'a 6 araç, 30 arama kurtarma personeliyle çıkış yaptı. Ardından 4 araç ve 15 arama kurtarma ekibimiz de Hatay'a gitti. 1 aşevi tırı, 1900 battaniye, ekmek ve su bulunan 4 insani yardım kamyonu, 1 vinç, 2 tır içme suyu, 2 ekskavatör, 10 operatör teknik ekip, 5 jeneratör, alanında tecrübeli kırıcı kullanan 10 personelimiz ile risk yönetim şube müdürlüğü ekiplerimiz yola çıktı." dedi.

Böcek, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünün kazıcı yükleyici, kamyon, su arazözü gibi 21 aracının da 60 personelle ek olarak bölgeye gittiğini kaydetti.

Gelecek talebe göre yardımların devam edeceğini vurgulayan Böcek, "Konaklamayla ilgili ihtiyaç duyulması halinde Antalya olarak hazırız. Afet yardım merkezi Cam Piramit'te kuruldu. Yardım etmek isteyen Antalyalılar 444 94 20 hattına ulaşabilir." diye konuştu.

Milletin birlik olarak bu afeti aşacağını dile getiren Böcek, "Afetler siyaset üstüdür. İktidarı ile muhalefeti ile kamu kurumlarımızla hep birlikte afet bölgesinde olacağız. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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