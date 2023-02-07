Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalılar da yardım çalışmalarına katılıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalılar da kentteki depremzedeler için oluşturulan hem yardım merkezlerinde gönüllü çalışıyor hem de malzeme yardımında bulunarak destek oluyor.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için Türkiye tek yürek oldu.

Adeta yardım seferberliğinin ilan edildiği Antalya'da, çeşitli noktalarda oluşturulan yardım merkezlerinde canla başla çalışan vatandaşlara kentte yaşayan Rus ve Ukraynalılar da destek veriyor.

Yardımların toplandığı Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'ne gelerek malzemeleri paketleyen ve kamyona yüklenmesine destek veren 26 yaşındaki Rus Aleksei Naidenyshev, AA muhabirine, sosyal medyada depremi duyunca hemen harekete geçtiğini söyledi.

- "Buradaki halkın iyi ve kötü gününde yanındayım"

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğin ifade eden Naidenyshev, "Böyle bir facianın olduğunu görünce yardım bekleyen kadınların, yaşlıların, insanların yanında olmak istedim. Buradaki halkın iyi ve kötü gününde yanındayım. Çok üzgünüz ama Ruslar olarak elimizden gelen yardımları Türk halkı için yapmak istiyoruz. Her türlü yardım faaliyetine katılmak için hazırız. Aracımla da kentlere gidip giyecek, yiyecek yardımlarına katılmak istiyorum." dedi.

Antalya'da 12 yıldır yaşayan Ukraynalı Anna Aba, depremi duyduktan sonra hemen çocuk kıyafetleri ve montları getirdiğini kaydetti.

Antalya'yı ve Türkiye'yi çok sevdiğini anlatan Aba, "Ukrayna için üzüldüğümüz gibi Türkiye için üzülüyoruz. Elimizden ne gelirse yapmak istiyoruz. Hamileyim ancak her türlü yardım faaliyetine katılmaya açığım. Türkiye bize yardım ediyor, biz de Türkiye için ne gerekirse yapacağız. Oradaki çocukları görünce çok üzülüyorum." diye konuştu.

- Gönüllü tercümanlık için başvurdu

Antalya'da 20 yıldır yaşayan ve AFAD merkezine giderek deprem bölgesinde gönüllü tercümanlık yapmak için başvuran Yulia Avşar da "Bölgedeki yabancı ekipler Türkçe bilmedikleri için zorluk yaşıyor olabilirler. Daha iyi iş yapmak için tercüman ihtiyaçları olabilir ya da herhangi bir başka yardım varsa hazırım. Çocuklarım burada doğdu. Türkiye artık benim memleketim. Türkiye'nin acısı benim için de büyük acı. Her zaman Türkiye'nin, Türk halkının yanındayım." ifadelerini kullandı.





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