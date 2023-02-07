Antalya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına yoğun destek veriliyor.

Depremler sonrasında kentteki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından birliktelik örneği sergilenerek, yardım kampanyaları başlatıldı. Antalya Valiliği koordinesinde oluşturulan merkezlerde toplanan yardımlar, hazırlanarak deprem bölgesine gönderiliyor.

Konyaaltı ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne çok sayıda kişi yardım malzemeleri getiriyor. Yakınları deprem bölgesinde olan bazı kişiler de yardım toplama çalışmalarına destek veriyor.

Gönüllülerden Gizem Us Yılmaz, AA muhabirine, annesi, babası ve yakınlarının Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunduğunu söyledi.

Malatya'yı Doğanşehir'e bağlayan köprünün yıkılması nedeniyle bölgeye yardımların gidemediğini belirten Yılmaz, "Ailem çok soğuk olduğu için arabada bekliyorlar. Elektrik yok, doğalgaz yok, benzinleri de bitmek üzere. Akaryakıt istasyonu da yıkılmış. Dünden beri yardım topluyoruz. En azından eve gidip onları düşünmektense burada yardım toplayıp insanlara yardım etmeye çalışıyoruz." dedi.

Yılmaz, telefonlarının şarjı bittiği için yakınlarından bir süredir haber alamadıklarını dile getirdi.

Yardım toplama merkezinde gönüllü olarak çalışan Süleyman Akbaş ise deprem bölgesinde 3 çocuğunun olduğunu anlattı.

Eşiyle depremzedeler için yorgan ve kıyafet getirdiklerini belirten Ali Deveci, ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

- İlçelerde de yardımlar toplanıyor

Kumluca ilçesinde belediye öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında yardımlar Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırda toplanıyor.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, vatandaşların desteğiyle 4 kamyon sebze ve diğer yardım malzemelerini hazırlayıp gönderdiklerini, Kızılay'a kan bağışının da sürdüğünü bildirdi.

Demre ilçesinde toplanan yardımlar, tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, vatandaşların, yardımlarını Demre Spor Salonuna getirebileceklerini belirtti.

Demre Belediyesi Belediye Başkanı Okan Kocakaya ise "Hatay'da arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak için 1 ekskavatör, 1 tır, 2 kamyon, 1 hizmet aracı ve 10 personelimiz ile yola çıktı." dedi.

Akseki ilçesinde, kaymakamlık ve belediye tarafından deprem bölgesine 1 kepçe, 1 kamyonet ve yardım malzemeleri gönderildi.

Manavgat'tan 2 tır yardım malzemesi, 1 ekskavatör, 1 yükleyici, 8 damperli kamyon ve 1 transit aracı yola çıktı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilçe olarak geçen yıl büyük bir yangın felaketi yaşadıklarını hatırlatarak, "Yangın felaketinde Türkiye'nin her yerinden yardımlar gelmişti. Şimdi ise Manavgat olarak biz deprem bölgesindeki vatandaşlar için yardım topladık." diye konuştu.

Muratpaşa, Kepez, Kaş, Finike ve Kemer ilçelerinde de kaymakamlıklar ve belediyelerin öncülüğünde ilk etapta toplanan yardımlar gönderildi. Oluşturulan merkezlerde yardım toplanmaya devam ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.