TÜROFED depremzedeler için 9 bin 450 oda hazırladı

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ANTALYA (AA) - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için ülke genelinde 9 bin 450 odanın gelecek talep doğrultusunda hazır bulundurulduğunu bildirdi.

Çorabatır, yaptığı açıklamada, Türkiye konaklama ve turizm sektörünün en büyük çatı örgütlerinden TÜROFED olarak ülke geneline yayılmış 17 dernekle depremzedeler için teyakkuza geçtiklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un koordinasyonunda hareket ettiklerini aktaran Çorabatır, şunları kaydetti:

"Üyelerimizle bir araya gelerek neler yapabileceğimizi konuştuk. Konaklama sorunu için çare üretmeye karar verdik. 9 bin 450 odamızı gelecek talep doğrultusunda hazır bulunduruyoruz. Hatta Bodrum, Kapadokya, Diyarbakır ve Gaziantep'te bulunan üye derneklerimiz ilk misafirlerini ağırlamaya başladı. Gerekirse daha fazla odayı afetzedelerin hizmetine sunacağız. Yaşanan afet tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Şimdi birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor."

Çorabatır, TÜROFED olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.





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