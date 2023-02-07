Kepez Belediyesi ekipleri 30 saat sonra 4 kişilik aileyi enkazdan sağ çıkardı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'dan deprem bölgesine arama kurtarmaya giden Kepez Belediyesi ekipleri, 30 saat sonra bir aileye sağ olarak kurtardı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AFAD koordinasyonunda Kepez Belediyesi ekipleri Osmaniye'deki deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Toprakkale ilçesinde yürüttüğü çalışmada saat 10.30'da enkazdan ses almaya başladı.

Enkazı temizleyen ekipler çalışmada aralarında 1 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 3 kişilik aileyi göçük altından çıkardı. Yaralı olarak kurtarılan aile sedyeye alınarak en yakın hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kepez Belediyesi, deprem bölgesine arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla iş makineleri, arazi, sağlık araçları ile sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.