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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'dan 275 sağlık çalışanı uçakla deprem bölgesine gönderildi

AA

Antalya'dan 275 sağlık çalışanı uçakla deprem bölgesine gönderildi

ANTALYA (AA) - Antalya Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünün koordinesinde gönüllü doktor, hemşire ve sağlık personelinden oluşan 275 kişi deprem bölgesine uğurlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünce, gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek isteyen sağlık ekibinden 95 kişi dün, 180 kişi de bugün Antalya Havalimanı'ndan Adana Havalimanı'na gönderildi.

Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, AA muhabirine, bütün ülke, millet olarak büyük acı yaşadıklarını belirterek, vefat edenlere rahmet, yaralılara şifalar diledi.

Antalya Uluslararası Havalimanı olarak lojistiğe destek vermek amacıyla büyük bir gayret gösterdiklerini belirten Seyitoğlu, şunları dile getirdi:

"Burada Sayın Valimiz Ersin Yazıcı'yla çalışmaları organize ederek deprem bölgelerine lojistik yardım gönderilmesi noktasında önemli operasyonlara öncülük ediyoruz. Bu operasyonlardan birisi gönüllü doktorlar noktasında İl Sağlık Müdürlüğümüzün belirlediği sağlık elemanlarını deprem bölgesine göndermek üzerine Sun Express aracılığıyla ikinci operasyonumuz şimdi yapıyoruz. Dün akşam itibarıyla 95 doktor, uzman, hemşire ve sağlık elemanlarını gönderdik. Bugün de yaklaşık 180 doktor ve sağlık çalışanını ikinci sefer düzenleyerek Gaziantep'e, Adana'ya ve afetin yaşandığı bölgelere gönüllü olarak, belli bir izinle gönderiyoruz."

Kentteki iş insanlarının da deprem bölgesine yardımların gitmesi için ciddi şekilde gayret gösterdiğini vurgulayan Seyitoğlu, toplanan yardımların hızlı bir şekilde deprem bölgesine ulaştırılması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Seyitoğlu, "Antalya Havalimanı'ndan gidecek yardımları 4 büyük kargo uçağı 18.00 itibarıyla deprem bölgesi olan Adana ve Gaziantep illerine ulaştırılacak. Yarın da kiralanan özel uçaklara yüklenecek ihtiyaç malzemeleri Adıyaman ve Kahramanmaraş'a gönderilecek." dedi.

Seyitoğlu ayrıca, Antalya Fırıncılar Odasının destekleriyle 100 binlerce ekmeğin Antalya Havalimanı üzerinden deprem bölgesine ulaştırılması için çalışma yaptıklarını belirtti.

Antalya'nın hava bakımından ortalamanın üzerinde olmasından dolayı soğuk bölgelerden insanların buraya gelmesiyle ilgili Vali Ersin Yazıcı'nın koordinesinde yoğun şekilde çalıştıklarını söyleyen Seyitoğlu, şunları kaydetti:

"Gönderdiğimiz uçaklar belli bir plan dahilinde depreme maruz kalanları bilinçli ve planlı bir şekilde Antalya'ya ulaştıracaklar. Bununla birlikte depremzedeleri güzel bir şekilde sıcak bir ortamda ağırlayacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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