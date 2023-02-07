Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan kadın, ekiplere eşi ve bebeğinin yerini tarif etti

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ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş'ta enkaz altından kurtarılan depremzede kadının ekiplere eşi ve bebeğinin bulunduğu yeri tarif etmesi duygulandırdı.

Cansuyu Derneğinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş Egemenlik Mahallesi Güzel Apartmanı'nda görev yapan AFAD ve Cansuyu Derneğinin arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan bir kadına ulaştı.

Enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan kadın, kendisini kurtaran ekiptekilere, "Eşim ve kızım şu tarafta. Eşim hemen benim karşı tarafımdaydı. Bu katta, yatağın altında. Benim sol tarafıma doğru düşüyor. Eşim 'bebeği yan tarafıma indirdim' dedi ama herhalde kızım öldü." ifadesini kullandı.

Kurtarma görevlileri ise eşinin ve bebeğinin sesinin duyulduğunu söyleyerek kadını teskin etmeye çalıştı.

Ekipler, yaralı kadının eşi ve bebeğini kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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