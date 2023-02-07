Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da depremzedelerin konaklamalarına ilişkin turizmcilerle toplantı yaptı

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşların konaklamalarına ilişkin Antalya'da turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Alanya ilçesindeki bir otelde Manavgat ve Alanyalı turizmcilerle toplantı yaptı.



Depremzedelerin Antalya'daki otellerde konaklamaları, bu konuda koordinasyonun sağlanması, kaç otelde misafir kabul edileceği yönündeki bilgilerin değerlendirildiği toplantı sonrası Çavuşoğlu, Alanya'dan deprem bölgesine yardım götüren tırlar için düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

Çavuşoğlu'na Antalya Valisi Ersin Yazıcı da eşlik etti.

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve AFAD koordinesinde 5 ayrı noktada toplanan yardımların bulunduğu 22 tır, dualar eşliğinde kargo uçağıyla deprem bölgelerine gönderilmek üzere Antalya Havalimanı'na doğru yola çıktı.



İlçeden dün de 12 yardım tırının deprem bölgesine gittiği bildirildi.

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