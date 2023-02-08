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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'ya getirilen depremzedeler konaklayacakları tesislere yerleştiriliyor

AA

Antalya'ya getirilen depremzedeler konaklayacakları tesislere yerleştiriliyor

ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve Antalya'ya uçakla getirilen depremzedeler, konaklayacakları otel ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirilmeye başlandı.

Uçakla Antalya Havalimanı'na ulaşan ilk kafile, kent merkezi ve ilçelerindeki otellere, kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirildi.

Bu kapsamda Kemer ilçesindeki konaklayacakları otele götürülen bazı depremzedeler, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Ergel, İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce, Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Çiftçi ile sağlık ekibi tarafından karşılandı.

İşlemlerinin ardından odalarına geçen depremzedelerin sağlık kontrolünden geçmeleri amacıyla otelde üç klinik odası hazırlandı. Uzman doktor ve psikologların yanı sıra 112 Acil Sağlık ekibi de otelde 24 saat görev alıyor.

Ailesiyle otele yerleştirilen 51 yaşındaki Sabah Sale, gazetecilere, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde oturduğunu, depremde evinin camlarının kırıldığını, binada çatlaklar oluştuğunu dile getirdi.

Deprem sonrası dışarı çıktıklarını anlatan Sale, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki depremde kız kardeşini kaybettiği için üzgün olduğunu söyledi.

Herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Sale, "Allah'ım sabır versin, deprem kaderimizde varmış. Buraya 3 çocuğumu aldım geldi. Allah razı olsun herkesten." dedi.

- "Koordinasyon içinde çalışıyoruz"

Kemer Kaymakamı Çam da ilk kafileyi otele yerleştirdiklerini vurgulayarak, sonraki süreçte de depremzedelerden oluşan kafilelerin ilçeye gelmeye devam edeceğini söyledi.

Depremden etkilenen vatandaşların evsiz bırakılmaması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çalışma yapıldığını aktaran Çam, "Turizm bölgesinde konaklama imkanlarımızı kullanıyoruz. Koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bu zor imtihanı geçirmenin yolu bir ve beraber olabilmek." diye konuştu.

Kemer'de "devlet-millet ele ele" örneğinin yaşandığını anlatan Çam, tüm depremzedelere kucak açtıklarını, ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Doktorların, teknik ekip ve ambulansların otelde hazır beklediğine değinen Çam, depremzedeler için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

- "24 saat hizmetlerindeyiz"

Otelin Genel Müdür Yardımcısı Özgür Bozbaş ise deprem sonrası valilik koordinasyonuyla otellerinde bin depremzedeyi ağırlayacaklarını ifade etti.

Zor zamanlarda ellerinden gelen desteği sağladıklarını belirten Bozbaş, "Depremzedelerimizin rehabilitesi için üç klinik odası hazırlandı. Otelde sağlık hizmeti de alabilecekler. Çocuklarımız için oyun salonu hazırladık. Turiste sağlanan tüm konfor kesinlikle depremzedelerimize de sağlanacak. Hiçbir eksiklikleri olmayacak. 24 saat hizmetlerindeyiz. Ne gerekiyorsa en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Bozbaş, otellerinin normalde kış sezonunda tadilat için kapalı olduğunu ancak deprem nedeniyle oteli hızla açarak, tüm hazırlıkların kısa sürede tamamladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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