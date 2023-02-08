Antalya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

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ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından Antalya'daki belediyeler ve diğer kurumların bölgeye yardım ve destekleri devam ediyor.

Yardımseverlerin hazırladığı gıda, kıyafet, battaniye gibi malzemelerin bulunduğu koliler, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi ile Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde toplanıyor. Burada gönüllüler tarafından ayrıştırılan malzemeler, tırlara yüklenerek, deprem bölgelerine gönderiliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde yaptığı açıklamada, yardımseverlere teşekkür etti.

Dokuz saat arayla iki büyük depremin yaşandığını ve 13 milyondan fazla vatandaşın etkilendiğini anımsatan Böcek, tüm vatandaşların sağlıklı bir şekilde göçük altından çıkarılması temennisinde bulundu.

Kendisinin deprem bölgesine gittiğini anlatan Böcek, "333 uzman personelimizle itfaiye, iş makinesi, ambulans başta olmak üzere 125 aracımızı seferber ettik. 12 jeneratör, 32'si tır olmak üzere 50 araç yardım gönderdik. Hatay'da Uğur Mumcu Meydanı'na 400 kişilik çadırkent kurduk." dedi.

Ayrıca, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da biri mobil, iki sabit aşevi oluşturduklarını dile getiren Böcek, 70 bin kişiye 3 öğün yemek ikramı yapıldığını kaydetti.

Böcek, 20 yataklı sağlık destek tırının da bugün gönderildiğini belirterek, "Devlet, millet işbirliğiyle iktidarıyla muhalefetiyle tüm kurum ve kuruluşlarıyla bu yaraları birlikte sarmamız lazım. Destekte bulunan herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.





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