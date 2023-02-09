Antalya'ya getirilen depremzedelerin bir kısmı Antalyaspor tesislerine yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve Antalya'ya uçakla getirilen depremzedelerin bir kısmı Antalyaspor tesislerine yerleştirilmeye başlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketi sonrası bölgeye ihtiyaç malzemesi gönderen Antalyaspor, depremzedeleri tesislerinde misafir etmeye başladı.

Başkan Aziz Çetin ve yöneticiler depremzedeleri giriş kapısında karşıladı. Odalara yerleştirilen depremzedelere yemek ikram edildi. Ardından yakınları tarafından alınan depremzedeler ise kalacakları yerlere gitmek üzere uğurlandı. Kadın, erkek, yaşlı, çocuk birçok depremzedeye ev sahipliği yapan Hasan Subaşı Tesisleri'nde çocukların vakit geçirebilecekleri oyun alanı da oluşturuldu.

Antalyaspor kaptanı Veysel Sarı da tesislere gelerek depremzedelerle yakından ilgilendi. Aralarında ailelerin ve sporcuların da bulunduğu depremzedelerle tek tek ilgilenen ve hatırlarını soran Sarı, oyun alanında çocuklarla bir süre oyun da oynadı.

Öte yandan Antalyaspor futbolcuları da kendi aralarında bir kampanya yaparak deprem bölgesine 2 tır su, 1 tır un ve 1 tır da çocuklar için ürünler ve hijyen malzemesi gönderdi.

Kaptan Sarı, yardımlarının devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.