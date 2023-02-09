Antalya'dan deprem bölgesine yardımlar uçakla gönderiliyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da depremzedeler için toplanan yardımlar, Antalya Havalimanı'ndan uçaklarla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere gönderiliyor.

Antalya Valiliği ve AFAD'ın koordinesinde toplanan yardımlar, kamyonlarla Antalya Havalimanı'nın kargo bölümüne getirilerek burada kontrolden geçirildikten sonra yolcu uçaklarına yükleniyor.

Bu kapsamda havalimanına getirilen yardımlar, SunExpress uçağına yüklenerek Adıyaman'daki depremzedelere gönderildi.

Havalimanından sorumlu Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, AA muhabirine, Vali Ersin Yazıcı'nın koordinesinde Antalya Havalimanı olarak aktif şekilde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Antalya'nın yüksek yatak kapasitesinden dolayı depremzedelerin konaklayabileceği kentlerin başında geldiğini belirten Seyitoğlu, "Depremzedelerin hava yoluyla getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar depremzedeleri taşıyan 15 uçak geldi." dedi.

THY, SunExpress, Mavigök, Southwind ve Pegasus havayollarının afetzedelerin Antalya'ya getirilmesini sağladığını aktaran Seyitoğlu, şunları kaydetti:

"Hava yoluyla şu ana kadar Antalya'ya 2 bin 451 depremzede getirildi. Depremzedelerin 1750'si akrabalarının yanına, 701'i otellere yerleştirildi. Antalyalıların katkısıyla tırlarla gönderdiklerimiz hariç, uçaklarla deprem bölgelerine 112,5 ton yardım malzemesi götürüldü. İki taraflı bir faaliyetin içerisindeyiz. Buradaki malzemeler deprem bölgesine gidiyor, oradan depremzedeler uçaklarla getiriliyor."

Bugün itibarıyla THY'nin AFAD koordinesine tahsis ettiği 105 ton malzeme taşıma kapasiteli kargo uçağının da deprem bölgesine yardım taşıyacağını bildiren Seyitoğlu, iş insanlarının da kiraladıkları uçaklarla deprem bölgesine tonlarca yardım taşınmaya devam edeceğini vurguladı.

Deprem bölgesine yardım götüren uçağın pilotu Ahmet Mert Kıymık ise "Özel bir iş için burada olduğumuzun farkındayız. Ekip ve şirket olarak elimizden geleni yapacağız. Bu özel bir gün, zor zamanlarda insanların yardımına yetişmek ve onlar için bir şey yapmak bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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