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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor

AA

Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor

ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilden 4 binin üzerinde depremzede, Antalya'nın Alanya ilçesindeki otellere yerleştirildi.

Alanya Belediyesi Tosmur ek hizmet binasının Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürülmesinin ardından ilçeye gelen depremzedelerin belirlenen otellere yerleştirilmesi devam ediyor.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 ili etkileyen depremlerin "yüzyılın afeti" olarak adlandırıldığını, yıkılan evler nedeniyle barınma sorunu olduğunu, bu süreçte turistik işletmeler olarak vakit kaybetmeden organize olduklarını söyledi.

Tüm Türkiye'de evsiz kalan depremzedelere yer açıldığını aktaran Sili, çok sayıda depremzedenin, Samsun, Bodrum, Fethiye ve Antalya'ya gittiğini kaydetti. Alanya olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya genelinde toplantı yaptıklarını dile getiren Sili, "Tüm bölgede yaklaşık 50 bin oda toparlandı. Alanya bölgesinde de çok ciddi sayıda katkıda bulunduk ve 2 gün öncesinden itibaren tek tük gelen ama son iki gündür yoğun gelen talepleri karşılıyoruz. Şu anda Alanya bölgemizde 4 binin üzerinde konaklayan vatandaşımız var." diye konuştu.

Sili, depremzedeler için toplanan oda sayısından ziyade tüm Türkiye'de konaklama sektörünün yapmış olduğu bu refleksin son derece önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Alanya olarak ilk bölge olmamız, yakın olmamız nedeniyle insanlar öncelikle bu bölgeye geliyorlar. Bizler de ilçemizde AFAD koordinasyonunu kaymakamlığa kurduk. Alanya Belediyesi ve sivil toplum örgütlerimizle bu konuya el atmış vaziyetteyiz. Buraya gelen vatandaşlarımız otellere yönlendiriliyor, yiyecek, giyecek gibi ihtiyaçları varsa onları gideriyoruz. Yani bir şekilde hepimiz el birliğiyle bu işi halletmeye çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki böyle felaketi biz ve hiçbir ülke yaşamasın."

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