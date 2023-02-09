Antalya'ya getirilen depremzedeler konaklayacakları tesislere yerleştiriliyor

ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve Antalya'ya otobüslerle sabah saatlerinde getirilen depremzedeler, Serik ilçesinde konaklayacakları otel ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirilmeye başlandı.

Karayoluyla ilçeye ulaşan ilk kafile, Serik Kaymakamlığı Koordinasyon Merkezinde karşılanıyor. Depremzedeler buradan otellere ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştiriliyor.

Depremzedeler, Serik Kaymakamı Cemal şahin, Belediye Başkanı Enver Aputkan ve koordinasyon merkezindeki görevli ekip tarafından karşılandı.

- "Devletimizin imkanlarıyla getirildim"

Depremde evi yıkılan ve Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden gelen engelli Mehmet Arslan, "İlk deprem sabaha karşı olduğu için evin içerisinde çatırtı sesleri duydum. O sırada yataktaydım. Dışarı çıktım. Daha sonra ortalık sakinleyince tekrar eve döndük. Öğle saatlerinde ikinci depremde 3. kattaki evimdeydim. Kendimizi dışarı zor attık. Evde çocuklarımla birlikte 3 kişiydik. Üçümüz de sağ salim kurtulduk. Oğlum Muğla'da, ben de devletimizin imkanları ile Antalya'ya getirildim." dedi.

Depremzede Abdullah Gözükara, "Şu anda sıkıntı ve üzüntü içerisindeyiz. Elbistan'da binin üzerinde bina yıkılmış durumda. Yıkılmayan binaların da içerisine girilecek vaziyet yok. Kimisi yan yatmış, kimisi çatlamış. Yıkılmayan evlerden insanlar Allaha şükür sağ kurtuldu. Biz yola çıkarken Elbistan'da bu gece sıcaklık eksi 9-13 arasındaydı. İnsanlar depremden ölmediyse bile soğuktan dolayı öldü. Deprem büyük bir genele yayıldığı için ilk 24 saat müdahale olayı zor oldu. Çünkü depremden Türkiye'nin neredeyse yarısı etkilendi. Türk halkına teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız 'Bir sene içerisinde her şeyi eski haline getireceğiz.' dedi." ifadelerini kullandı.

Depremzede Vezir Arslan, "Yakınlarımı kaybettim. Çok üzüntülüyüm. Türk halkı sağ olsun. Sözün bittiği yer. Diyecek bir şey yok." diye konuştu.

Depremzede Canan Gözükara, "Türkiye olarak tek yürek, tek bilek olduk. İnşallah bunun altından da kalkacağız." dedi.

Küçük kardeşi Hilal ile Serik'e gelen depremzede Yusuf Arslan, "Çok kötü bir durumdayız. Evimiz depremde yıkıldı. Akrabalarımızdan ve arkadaşlarımızdan ölenler var. Hala enkaz altında olanlar var. Elbistan'da her yer yıkıldı. İlk depremden sonra dışarıya çıktık. Zor kurtulduk. Biz dışardayken ikinci depremde evimiz tamamen yıkıldı. Buraya gelene kadar arabalarda kaldık." şeklinde konuştu.

- Depremden etkilenen 40 kişi Finike'ye geldi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'taki 40 depremzede Finike Devlet Su İşleri Misafirhanesi'ne yerleştirildi.

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, "Depremden etkilenen evini ve yakınlarını kaybeden 40 kişiyi Finike ilçemize getirerek D.S.İ Misafirhanesi'nde kalmasını sağladık. Buradaki depremzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları Kaymakamlığımız tarafından karşılanmaktadır. Allah ülkemize ve dünyamızı bir daha böyle afetlerden korusun." diye konuştu.

D.S.İ Finike 133. Şube Müdürü Mehmet Şen ise "Kurumumuz misafirhanesinde şu anda Kahramanmaraş'tan gelen depremzedeleri misafir ediyoruz. Yaklaşık 20 kişi daha misafir etme imkanımız var." dedi.





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