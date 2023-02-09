Antalya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

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ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenlere Antalya'dan yardım çalışmaları devam ediyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğince (BAİB) toplanan yardım malzemeleri de deprem bölgesine ulaşmaya başladı.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada, afet bölgesinden gelen talepleri karşılamaya çalıştıklarını belirterek, "5 tır su deprem bölgesine ulaştı. İlaveten su yüklü 3 tır daha gönderildi. 2 tır battaniye Uşak'tan temin edildi ve deprem bölgesine yönlendirildi. Tıbbi malzeme, seyyar WC, powerbank yüklü bir tır daha yola çıktı. Gıda malzemesi taşıyacak 3 tır da en kısa sürede yola çıkacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan da deprem bölgesine yardım elini uzattıklarını vurgulayarak, "Üç uçakla, 180 kişilik ekiple yardım malzemelerini Adıyaman deprem bölgesine gönderdik. Uçaklarla geri dönerken 540 vatandaşı da deprem bölgesinden Antalya'ya getirdik. Mutlaka AFAD'la koordineli olunmalı, yardımlar yetkililerin yönlendirdiği bölgelere ulaştırılmalı. Bu acı günleri devlet, millet el ele, omuz omuza dayanışmayla aşacağız." dedi.

- Demre'den depremzedelere 400 bin liralık destek

Demre Hal Komisyoncularu Dernek Başkanı Fatih Tural da tüccar ve komisyoncu esnaflarınca depremzedeler için 400 bin lira yardımda bulunulduğunu kaydetti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Tural, "Katkıda bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Gün birlik olma günüdür." ifadesini kullandı.

- Finike'de depremzedelere hırka ve bere örülüyor

Finike Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce bir araya gelen kursiyerler, deprem bölgesindekilere ulaştırılmak üzere kışlık eşofman, hırka, bere, kaşkol ve battaniye üretiyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek de üretilen ilk parti ürünlerin bölgeye gönderildiğini aktardı.

- Belediyelerin yardımları

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından dün uğurlanan sağlık ekiplerinin bir kısmının Hatay'ın Defne ilçesine ulaştığı bildirildi.

Uğur Mumcu Meydanı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesince kurulan çadır kentte görev yapan belediyenin sağlık ekipleri, sağlık kontrolünden geçirdiği depremzedelerin tedavilerine destek oluyor.

Aksu Kaymakamlığı ve Aksu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen yardım kampanyasında da ihtiyaç malzemelerini taşıyan 5 tır daha deprem bölgesine gönderildi.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de yardım kampanyasının süreceğini, belediyeden gönderilen ekiplerin de bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek olduğunu bildirdi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre,bölgeye 21 tır yardım gönderildi. Ayrıca belediyeye ait 12 iş makinesi, 2 ambulans ve 23 personel de bölgede çalışmalarına destek oluyor.

Muratpaşa Belediyesi, Kuvayi Milliye 99. Yıl Spor Salonu'nda vatandaşların yardım bağışlarını kabul ediyor.







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