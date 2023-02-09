Hatay'da bir çift ile 3 çocuğu enkazdan 82 saat sonra kurtarıldı

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ANTALYA (AA) - Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan anne, baba ile üç çocuğu depremden yaklaşık 82 saat sonra kurtarıldı.

Cansuyu Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden ekipler, AFAD koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD ve Cansuyu Derneği Arama Kurtarma ekibi, Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, enkazdaki anne, baba ve üç erkek çocuğuna depremden yaklaşık 82 saat sonra ulaştı.

Alkışlarla enkazdan çıkarılan aile, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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