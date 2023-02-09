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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

AA

Antalya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'daki yardımsever, belediye, kurum ve kuruluşların destekleriyle toplanan yardımlar tırlara yüklenerek deprem bölgelerine ulaştırılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine Halk Ekmek Fabrikası'ndan 100 bin ekmek gönderdi. Büyükşehir Belediye ekipleri, Hatay'daki deprem bölgesine mobil fırın da kuracak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyenin Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerin Hatay'dan Kahramanmaraş'a, Malatya'dan Adıyaman'a deprem bölgesine sevk edildiğini belirtti.

- Kanal arama cihazıyla enkaz altı görüntüleniyor

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASAT) 12 kişilik ekip, kanal görüntüleme aracıyla enkaz altında görüntüleme yaparak bölgedeki arama kurtarma ekiplerine destek sağlıyor.

Depremzedelerin enkaz altındaki konumlarının, enkazın durumunun görüntülenmesi ile arama kurtarma ekipleri daha sağlıklı çalışma yapabiliyor. Yapılan bu çalışma ile 4 kişi enkaz altından kurtarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Cam Piramit Afet Yardım Merkezi'nde toplanan yardımlar tırlara yüklenerek deprem bölgelerine gönderiliyor.

- "Allah hiçbir çocuğu annesiz babasız bırakmasın"

Deprem bölgesi için toplanan yardımlar arasında çıkan bir kumbara duygulandırdı. Kumbarayla bir de mektup bırakan 8 yaşındaki Yusuf ve Kerim kardeşler "Sizler için çok üzgünüz. Allah hiçbir çocuğu annesiz babasız bırakmasın. Kumbarada ne kadar var bilmiyoruz. Umarım biraz da olsa faydası olur, varsın olmasın bisikletimiz, yeter ki siz iyi olun." yazılı not olduğu görüldü.

- Kepez Belediyesi sahra mutfağı kurdu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, deprem bölgesindeki çalışmalara katıldı.

Tütüncü, Osmaniye'deki deprem bölgesine sahra mutfaklarının hizmet vermeye başladığını ve bölgeye tırlarla yardımların yapılmaya devam ettiğini kaydetti.

AK Parti Konyaaltı İlçe Teşkilatı, Hatay'daki deprem bölgesine 2 tır yardım gönderdi.

İlçe Başkanı Tayfun Bayar, Konyaaltı İlçe Teşkilatı olarak 2 tır, 1 kamyonet ile afet bölgesine doğru yola çıktıklarını, sıcak yemek verebilmek için yanlarında 12 aşçı ve 13 yardımcıyla bölgede gideceklerinin belirtti.

- Kumlucalı gönüllülerden afetzedelere yardım

Merkezi Kumluca'da bulunan ve gönüllü gençlerden oluşan Uluslararası Mucizevi Eller Sosyal Kooperatifi (UMESKO) deprem bölgesine 8 tır çeşitli yardım malzemesi gönderdi.

UMESKO Başkanı Sebile Şavkar, afetin başından bu yana gönüllülerle, hayırseverlerin yardımlarını deprem bölgesine ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Şu ana kadar 8 tırın deprem bölgesine gönderildiğini ve yardımların dağıldığını ifade eden Şavkar, "Bugün Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksek Okulu yemekhanesinde yaklaşık 50 kişilik gönüllü arkadaşlarımız ve meslek yüksek okulu personellerimiz ile deprem bölgesi için 10 bin sandviç ekmek hazırladık." diye konuştu.

- Öğretmenler depremzede çocuklara pisikolojik destek veriyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde gelen 4 binin üzerinde depremzede aile çeşitli oteller ve eğitim kurumlarına yerleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan okul öncesi ve rehber öğretmenler de gönüllü olarak buradaki ailelerin okul çağındaki çocuklarıyla eğlenceli oyunlar oynayarak depremin etkilerini hafifletmeye gayret ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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