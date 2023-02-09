Hatay'da depremin 84'üncü saatinde 21 yaşındaki genç enkazdan çıkarıldı

ANTALYA (AA) - Hatay'da enkaz altında kalan 21 yaşındaki Fuat Çamber, Antalya'dan giden itfaiye ekiplerince depremden 84 saat sonra çıkarıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde çalışma yapan ekipler, Türkmenbaşı Caddesi Burçak Apartmanı enkazında 21 yaşındaki Fuat Çamber'e ulaştı. Depremin 84'üncü saatinde enkazdan çıkarılan Çamber, sedyeye alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Antalya Büyükşehir İtfaiyecilerinin Hatay General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bugün kurtardığı kişi sayısı altıya ulaştı.