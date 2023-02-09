Depremzedelerin Antalya'ya tahliyeleri sürüyor

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ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlerin konaklamaları için Antalya'ya tahliyelerine devam ediliyor.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Malatya'dan kalkan ve Antalya Havalimanı'na inen uçaklarla kente gelen depremzedeler, havalimanından sorumlu Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

Depremzede bazı çocukların, oyuncaklarıyla geldikleri görüldü. Adana Demirspor'un Nijeryalı kanat oyuncusu David Akintola başta olmak üzere bazı futbolcu ve teknik heyet de kente geldi.

Depremzedeler, otobüslerle Belek Turizm Merkezi, Kemer, Manavgat, Alanya başta olmak üzere konaklayacakları otellere hareket etti.

Kahramanmaraş'tan eşi ve 2 çocuğuyla gelen Ayşe Büyükciğer, AA muhabirine, depremden etkilendiklerini, annesi ile babasının Ankara'ya gittiğini, kendilerinin ise Antalya'ya geldiklerini söyledi.

Yakınlarının da depremden zarar gördüğünü anlatan Büyükciğer, "Allah bir daha bu depremi dünyada hiçbir ülkeye göstermesin. Çok büyük bir acı. Gerçekten devletimiz, milletimiz çok yardımcı oldu, bir eksiğimiz yoktu. Rahattık ama depremde kayıplarımız var. Onların acısı büyük." diye konuştu.

Gaziantep'ten gelen 94 yaşındaki Mehmet Yıldız ise depremde evlerini kaybettiğini belirterek, "Kıyamet koptu, evlerimiz her şeyimiz gitti. Allah'ın dediği olur. Oğlum burada öğretmen, onun yanında kalmak istedim. Uçakla getirdiler." dedi.

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