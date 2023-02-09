Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki çocuk depremin 86. saatinde kurtarıldı

Deprem sonrası ölümlere neden oluyor!

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ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 14 yaşındaki çocuk, Antalya'dan giden itfaiye ekiplerince depremden 86 saat sonra çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta görev yapan itfaiye ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Ongun Apartmanı'nda soyadı öğrenilemeyen 14 yaşındaki Mahmut'a ulaştı.

Ekipler, depremin 86'ncı saatinde Mahmut'u enkazdan çıkarttı.

Vatandaşların alkışları eşliğinde sedyeye alınan Mahmut sonra hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekipleri, aynı enkazdan sesini aldıkları başka bir depremzedeyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.





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