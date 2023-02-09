Hatay'da depremin 90. saatinde mucizenin adı 10 yaşındaki Hilal oldu

ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altına kalan 10 yaşındaki çocuk, 90. saatte sağ çıkarıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'da General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki bir enkazda görev yapan itfaiye ekipleri, 10 yaşındaki Hilal Sağlam'a ulaştı.
Ekiplerin, çalışması sonucu Hilal Sağlam, depremin 90'ıncı saatinde enkazdan çıkarıldı.
İtfaiye ekiplerinden süt isteyen Sağlam, sedyeye alındıktan sonra hastaneye götürüldü.