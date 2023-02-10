Antalya'da yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesindeki bir dairede çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu.



Kökez mahallesi 3152 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında, Suriye uyruklu 3'ü çocuk 7 kişilik aile kendi imkanlarıyla daireden çıkmayı başardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedbir amacıyla diğer apartman sakinlerinin de tahliye edildiği binadaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, söz konusu daire kullanılamaz hale geldi.

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