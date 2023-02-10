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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi

AA

Antalya'da yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesindeki bir dairede çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu.

Kökez mahallesi 3152 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında, Suriye uyruklu 3'ü çocuk 7 kişilik aile kendi imkanlarıyla daireden çıkmayı başardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedbir amacıyla diğer apartman sakinlerinin de tahliye edildiği binadaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, söz konusu daire kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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