Antalya'dan deprem bölgesine yolcu gemisiyle yardım gönderilecek

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - "Asrın Felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında hayırseverler tarafından bağışlanan yaklaşık 100 ton yardımı taşıyacak yolcu gemisi, Antalya Limanı'ndan İskenderun Limanı'na hareket edecek.

Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi ve Antalya Limanı'nı işleten Q Terminal tarafından toplanan yardım malzemeleri, limandaki işçiler tarafından "Limitless" isimli yolcu gemisine yükleniyor.

Yolcu odaları dahil tüm kısımları yardım malzemeleri ile doldurulan geminin, bu akşam İskenderun Limanı'na doğru yola çıkması bekleniyor.

- Gemide depremzelere sıcak yemek yapılacak

Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, AA muhabirine, oda üyelerinin ve Q Terminal çalışanlarının bağışladığı yardım malzemelerinin gemiye yüklenme işleminin devam ettiğini söyledi.

Yardım eden herkese teşekkür eden Çetin, "Türkiye'nin başı sağ olsun. Arkadaşlarımızla karınca kararınca destek veriyoruz." dedi.

Q Terminal Antalya Operasyon Sorumlusu Orhan Candemir de gelen yardım malzemelerini önce gruplandırdıklarını belirtti.

Paketlemeleri yaptıktan sonra yağmur ve kardan etkilenmemeleri için jelatinle sardıklarını ifade eden Candemir, "Geminin tüm odalarını, en ufak bir boşluk kalmayacak şekilde yüklemeleri yapıyoruz. Yaklaşık 100 ton malzemeyi gemiye yüklüyoruz." dedi.

Geminin 10 gün İskenderun Limanı'nda kalacağını, bu süre zarfından 5 aşçıyla 10 bin kişilik sıcak yemek yapıp depremzedelere dağıtacaklarını aktaran Candemir, dönüşte de yaklaşık 150 depremzedeyi Antalya'ya getireceklerini kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.